Госдума приняла закон, который вводит тревожную кнопку на «Госуслугах»

На пленарном заседании Государственная дума во втором и третьем чтении приняла закон, который вводит тревожную кнопку на портале «Госуслуги». Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Также согласно поправкам, операторы связи теперь будут обязаны блокировать номера телефонных мошенников и возмещать ущерб в случае своей ошибки.

Уточняется, что тревожная кнопка позволит гражданам России жаловаться на мошенников: на номера, которые, как им кажется, принадлежат преступникам. Сигналы от граждан будут поступать в государственную информационную систему. После чего банки, операторы связи и полиция должны будут реагировать на «онлайн заявления». То есть, например, операторы обязаны немедленно прекратить обслуживать такие сим-карты.

Конкретные алгоритмы действие пока находятся в разработке. Их в скором времени определит и утвердит правительство России. Парламентарии уверены, что такая мера поможет уменьшить количество жертв телефонных мошенников.

Помимо этого, в ходе пленарного заседания Госдума ввела детские сим-карты. Эта мера также направлена на борьбу с киберпреступностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.