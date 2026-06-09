На портале «Госуслуги» появится тревожная кнопка — что известно

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 16 0

Эта мера направлена на борьбу с киберпреступностью.

Что такое тревожная кнопка на Госуслугах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Госдума приняла закон, который вводит тревожную кнопку на «Госуслугах»

На пленарном заседании Государственная дума во втором и третьем чтении приняла закон, который вводит тревожную кнопку на портале «Госуслуги». Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Также согласно поправкам, операторы связи теперь будут обязаны блокировать номера телефонных мошенников и возмещать ущерб в случае своей ошибки.

Уточняется, что тревожная кнопка позволит гражданам России жаловаться на мошенников: на номера, которые, как им кажется, принадлежат преступникам. Сигналы от граждан будут поступать в государственную информационную систему. После чего банки, операторы связи и полиция должны будут реагировать на «онлайн заявления». То есть, например, операторы обязаны немедленно прекратить обслуживать такие сим-карты.

Конкретные алгоритмы действие пока находятся в разработке. Их в скором времени определит и утвердит правительство России. Парламентарии уверены, что такая мера поможет уменьшить количество жертв телефонных мошенников.

Помимо этого, в ходе пленарного заседания Госдума ввела детские сим-карты. Эта мера также направлена на борьбу с киберпреступностью.

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