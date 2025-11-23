«Там, где Мавзолей»: Григорий Лепс поделился подробностями своей свадьбы с Кибой

Певец Григорий Лепс хочет сыграть свою свадьбу на Красной площади в Москве

Народный артист России Григорий Лепс хочет сыграть свою свадьбу с Авророй Кибой на Красной площади в Москве. Этим музыкант поделился с корреспондентом 5-tv.ru на концерте SHAMAN в Государственном Кремлевском дворце «30 лет на сцене».

По его мнению, Красная площадь — самая лучшая локация. Поэтому там свою свадьбу также должен сыграть заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN.

«У нас будет барная стойка там, где Мавзолей», — отметил артист.

Григорий Лепс был искренне рад, когда узнал, что SHAMAN женился на главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

«Банкет, наверное, будет по весне (речь про свадьбу SHAMAN и Екатерины Мизулиной). Как решат молодые. Не думаю, что там будет много людей», — сказал Григорий Лепс.

Музыкант добавил: на свадьбе у SHAMAN и Мизулиной может быть от силы человек 60. При этом артист заявил, что к себе на праздник он планирует пригласить порядка 500 гостей.

В беседе с журналистами Григорий Лепс не стал раскрывать точную дату своей свадьбы, отметив, что он еще недостаточно накопил на по-настоящему пышное торжество.

О романе 63-летнего Григория Лепса с 19-летней моделью Авророй Кибой стало известно в 2024 году. Тогда музыкант представил возлюбленную на премии МУЗ-ТВ. Артист познакомился с девушкой через ее родителей, а вскоре подарил ей кольцо стоимостью около 1,5 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Григорий Лепс бесплатно споет на свадьбе SHAMAN.

