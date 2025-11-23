ВС РФ освободили Петровское в ДНР, а также Тихое и Отрадное в Днепропетровской области

Анастасия Федорова
Сразу несколько территорий перешли под контроль российских подразделений после новых наступательных действий.

Какие населенные пункты освободили на СВО 23 ноября 2025

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

ВС РФ освободили Петровское, Тихое и Отрадное

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Петровское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России, уточнив, что продвижение стало результатом решительных действий российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

По данным ведомства, активное наступление продолжили и силы группировки войск «Восток». В ходе операции под их контроль перешли населенные пункты Тихое и Отрадное, расположенные в Днепропетровской области. В министерстве отметили, что освобождение этих территорий стало возможным благодаря скоординированной работе подразделений и последовательному давлению на позиции противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

