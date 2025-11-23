«С Ярославом это от души»: Григорий Лепс рассказал про планы на дуэт с SHAMAN

Лепс собирается выпустить несколько новых совместных треков с SHAMAN

Народный артист России Григорий Лепс планирует записать ряд совместных треков с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым, более известным под псевдонимом SHAMAN. Об этом исполнитель сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте SHAMAN «30 лет на сцене», который прошел в Кремле.

По его словам, он не против выпустить новые композиции в дуэте и с другими талантливыми, подающими надежду певцами. Однако Лепс подчеркнул, что с одними музыкантами песни оказываются нежеланными, в то время как с другими очень даже ожидаемыми. С Дроновым — второй случай.

«Артистов много хороших. Очень талантливые есть молодые ребята. И девчата тоже есть очень талантливые. Обязательно что-нибудь придумается. Есть просто вынужденные дуэты, а есть дуэты от души. Что касается дуэта с Ярославом, то это от души», — поделился собеседник.

При этом исполнитель добавил, что остается лишь подобрать тематику для будущих композиций.

«С Ярославом точно еще тройку произведений запишем. Это сто процентов. Подходящие песни подберем и обязательно сделаем», — заявил он.

Лепс поделился, что у него бывают совместные песни, которые ему самому не приходятся по вкусу, но нравятся слушателям. Он отметил, что не против таких записей, хотя и не проникается ими.

«Есть дуэты, как бы говорить помягче, которые мне не нужны, но они нужны людям. С другой стороны, если эти ребята обращаются к моим друзьям, а друзья обращаются ко мне, то я, естественно, не откажу», — сказал артист.

Помимо этого, Григорий Викторович пояснил, что такие произведения с большой долей вероятности не будут ничего из себя представлять, поскольку он воспримет их без должной любви.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лепс споет на свадьбе у SHAMAN. Мероприятие может пройти весной 2026 года.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.