Программа реновации: на севере Москвы передали под заселение 57 жилых комплексов

Более чем за восемь лет реализации программы реновации в Северном административном округе (САО) столицы под заселение передали 57 современных жилых комплексов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Северном административном округе для реализации программы реновации построили 60 жилых комплексов, 57 из которых передали под заселение. Площадь жилья там превышает 860 тысяч квадратных метров. В домах суммарно спроектировано свыше 15 тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой. Сейчас переехали или находятся в процессе переселения около 10,5 тысячи семей. Всего по программе реновации в САО предстоит переселить в новые квартиры около 109 тысяч жителей из 515 домов», — рассказал Владимир Ефимов.

При переезде город предоставляет комплексную поддержку на всех этапах. Одна из услуг суперсервиса «Помощь в переезде» позволяет участникам программы реновации бесплатно заказать услуги грузчиков и транспорт, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую. Оставить заявки можно самостоятельно на портале mos.ru либо в центрах информирования по переселению.

«В районах Головинский и Бескудниковский под заселение передали по 16 новостроек, в Западном Дегунине и Дмитровском — по шесть домов, а в Тимирязевском — пять. Жители переезжают в квартиры с готовой улучшенной отделкой, что позволяет не тратить время на ремонт. Кроме этого, все новостройки возведены с учетом принципов безбарьерной среды. Так, в подъездах широкие коридоры и проходы, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек. Во дворах пешеходные дорожки спроектировали таким образом, чтобы удобно было передвигаться как родителям с колясками и детьми, так и маломобильным москвичам. Для того чтобы переезд участников программы реновации был комфортным, им бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. Услугу “Помощь в переезде” можно заказать на портале mos.ru. Если для граждан удобнее сделать это в очном формате, они могут посетить центры информирования по переселению. А благодаря единой сетке записи исключаются пересечения в слотах и длительные ожидания в очередях», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Город предоставляет участникам программы реновации равнозначные квартиры в тех же районах, где они проживали ранее. Исключение составляют только Зеленоград и ТиНАО, где переселение ведется в пределах округа. Как правило, новые жилые комплексы располагаются в непосредственной близости от старых домов, что значительно упрощает про- цесс переселения и делает его более удобным для жителей с учетом знакомой инфраструктуры.