Вернуться в сердце: Маколей Калкин не против сыграть в продолжении «Один дома»

Маколей Калкин не против сыграть в продолжении «Один дома»

Актер Маколей Калкин может сыграть в продолжении франшизы «Один дома». Об этом сообщило издание Variety, процитировав слова артиста из тура «Ностальгический вечер с Маколеем Калкиным».

Знаменитость отметил, что не был бы категорически против вновь стать частью серии фильмов «Один дома». При этом у актера уже есть видение того, какой могла бы быть новая история о ребенке, в одиночку защищающем свое жилье.

«У меня есть такая идея. Я либо вдовец, либо разведен. Воспитываю ребенка и все такое. Я очень много работаю и не уделяю ему достаточно внимания. И однажды он так сильно обижается, что выставляет меня из собственного дома, не пускает меня и расставляет ловушки», — объяснил свою задумку артист.

Он добавил, что в таком случае поменяется местами с грабителями, с которыми боролся его герой Кевин Маккалистер в первых частях франшизы. При этом история, которую Калкин придумал, может стать метафорой отношений отцов и детей. Его герою нужно будет вернуться не только в дом, но и в сердце своего ребенка.

