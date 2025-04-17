Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин рассказал, почему 30 лет не общается со своим отцом. Что стало причиной ссоры? И правда ли, что из-за него актер пытался покончить с собой? Как детские травмы отразились на жизни артиста? И сумел ли он избежать ошибок отца в отношениях со своими собственными сыновьями? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это действительно ужасно. Я был всего лишь ребенком. Я имею в виду, что мне до сих пор снятся кошмары об этом», — признался актер.

Маколей Калкин редко дает интервью. А о личном и вовсе предпочитает молчать. Но недавно поделился с журналистами, что уже 30 лет не виделся с родным отцом. И совершенно об этом не жалеет. Так как с ранних лет подвергался физическому и эмоциональному насилию с его стороны.

«Эта жадность, которая как-то обуяла его отца, безусловно, отражалась на отношении и к нему тоже. К нему относились уже как к маленькому миллиардеру, который тут сидит и еще что-то хочет», — отметил психолог Сергей Краснов.

По словам Маколея, отец с детства видел в нем лишь источник обогащения. По данным СМИ, за первую часть комедии «Один дома» ребенок заработал сто тысяч долларов. За драму «Моя девочка» — уже миллион. А за вторую часть приключений Кевина Маккалистера — четыре с половиной. Кристофер или, как все называли отца актера, Кит, контролировал счета сына. Скрывал от него огромные гонорары и прятал газеты, чтобы мальчик не узнал, сколько ему на самом деле платят.

«Дети — заложники своих родителей, потому что дети не получают деньги на карту, а прежде всего их агентами становятся родители в этот момент. Родители максимально эксплуатируют своих детей для того, чтобы еще больше заработать», — выразил мнение кинокритик Николай Никулин.

Кроме того, отец был постоянно недоволен актерской игрой ребенка. В юности Кит сам мечтал выступать на Бродвее. Но карьера не сложилась. И эту неустроенность мужчина вымещал на собственном сыне. Часто критиковал его. И если что-то особенно не нравилось, наказывал. Например, заставлял спать на жестком диване без одеяла и подушек.

«Это лишение базовых потребностей. То есть базовая потребность в безопасном пространстве: я сплю, мне комфортно, я восстанавливаюсь. А когда у меня нет даже элементарного, подушки под головой, я сплю на жестком, без одеяла… Естественно, это форма унижения человека, наивысшая степень. Конечно, он очень сложно проживал, тем более он еще был малыш совсем», — объяснила психолог Жанна Метель.

Однажды Маколей сказал отцу, что очень устал от съемок, и попросил сделать перерыв. Тот впал в ярость и жестоко избил ребенка. В ход шли не только кулаки, но и вещи, которые попадались под руки.

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«Он же был такой золотой антилопой. Он приносил деньги, поэтому передохнуть от съемок буквально означало, что я не буду тебе приносить доход. Как это ты решил отдохнуть? Я решаю, когда тебе отдыхать. Я решаю, как тебе отдыхать и сколько тебе работать», — уточнила Жанна Метель.

Мальчику было 15, когда родители расстались. Маколей был счастлив, что наконец сможет вырваться из-под гнета отца.

«Он был худшим. Когда шел бракоразводный процесс, судья постановил, что я должен с ним видеться. Я сказал своему адвокату: „Я не поеду“. Он ответил: „Тебя могут арестовать“. Я сказал: „Отлично! Посмотрим, осмелится ли судья посадить в тюрьму самого известного ребенка в мире за то, что он не хочет видеться с отцом-тираном“», — поделился Калкин.

Только после переезда от отца Маколей смог сделать долгожданную паузу в карьере. Но его психологическое состояние уже было надломлено. Калкин закрылся ото всех. Обвинял мать в том, что та за него не заступалась. Он чувствовал себя очень одиноким. Когда ему исполнилось 17, попытался найти счастье в любви. Но брак с актрисой Рэйчел Майнер продлился всего два года. Душевные страдания артист гасил с помощью алкоголя и запрещенных веществ.

«Уже совершенно асоциальный вид в общественных местах, когда у него очень плохая кожа, резко похудевший. Где-то его даже рвало на людях. И некоторое время делали ставки, когда он умрет от передозировки», — рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

В какой-то момент Маколей впал в такое отчаяние, что решил совершить суицид. Приехавшие на место врачи чудом успели спасти его от смерти и отправили в реабилитационный центр. Во время лечения Калкин вдруг осознал, в какой страшной ситуации оказался. И решил начать жизнь с чистого листа. Первым делом вернулся в профессию.

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«Самое главное, что этот человек не сломлен. Я смотрел, человек горит профессией, он хочет реализации, он готов к этой реализации», — подчеркнул режиссер Игорь Коробейников.

Маколей Калкин окончательно избавился от вредных привычек. Помирился с мамой, сестрами и братьями. Двое из них тоже стали актерами. Киран недавно получил премию «Оскар». Звезда «Один дома» был рад его успеху.

Отец сына не поздравил. Также как и не порадовался за Маколея, когда тот возобновил карьеру. Кит сейчас живет в Орегоне и прячется от общественности. Когда один из журналистов задал ему вопрос о сыновьях, тот ответил, что больше не считает их своими родственниками.

«Он мужчина, у которого было семеро детей, а теперь у него четверо внуков. И никто из них не хочет иметь с ним ничего общего. Однако я больше чем уверен, он не понимает, что сделал не так», — отметил Маколей Калкин.

Сын, в отличие от отца, дорожит своей семьей. И признается: любимая женщина и двое сыновей — самое дорогое, что у него есть.

Маколей старается проводить с мальчишками все свободное время. И дарить им любовь, которой ему самому так не хватало в детстве. На все предложения продюсеров снять детей в сериале или фильме отвечает отказом. Ведь меньше всего на свете он желает, чтобы они повторили его судьбу.