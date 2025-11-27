ЗРК «Оса» помешал дронам ВСУ осуществить разведку

Расчет ЗРК «Оса» группировки войск «Центр» уничтожил разведывательный БПЛА «Лелека» формирований ВСУ на Красноармейском направлении СВО.

В ходе несения боевого дежурства расчет воздушного наблюдения обнаружил приближающуюся воздушную вражескую цель. После определения направления и азимута летящего беспилотного аппарата данные были оперативно переданы расчету зенитного ракетного комплекса «Оса». Военнослужащие немедленно привели боевую машину в готовность и заняли позицию для пуска.

Операторы комплекса взяли БПЛА противника на автосопровождение, уточнили его параметры и получили разрешение на уничтожение. При входе объекта в зону поражения, на дистанции около 9 км, был произведен пуск ракеты – ракета попала в цель и успешно поразила вражеский воздушный разведчик. Уничтожение цели подтвердили средства наблюдения и системы объективного контроля.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

