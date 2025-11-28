С 1 декабря россиян ждет ряд важных изменений

Утильсбор для авто с 1 декабря будет рассчитываться по новым правилам

С 1 декабря в России вступают в силу важные изменения. Так, с началом зимы по-новому будут рассчитывать утилизационный сбор для легковых автомобилей. Его размер привяжут к мощности двигателя.

В декабре россияне, которым исполнилось 80 лет, начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Размер выплаты автоматически вырастет до 17 тысяч 815 рублей.

А еще 1 числа изменятся правила управления многоквартирными домами. Установка кондиционеров, спутниковых антенн, козырьков и других конструкций на фасаде теперь потребует одобрения большинства собственников.

В конце месяца в стране начнется второй этап внедрения цифрового паспорта. Граждане смогут использовать документ для подтверждения личности в банках и других финансовых организациях.

