С 1 декабря россиян ждет ряд важных изменений

Эфирная новость 49 0

Они коснутся пенсий и правил управления многоквартирными домами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Утильсбор для авто с 1 декабря будет рассчитываться по новым правилам

С 1 декабря в России вступают в силу важные изменения. Так, с началом зимы по-новому будут рассчитывать утилизационный сбор для легковых автомобилей. Его размер привяжут к мощности двигателя.

В декабре россияне, которым исполнилось 80 лет, начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Размер выплаты автоматически вырастет до 17 тысяч 815 рублей.

А еще 1 числа изменятся правила управления многоквартирными домами. Установка кондиционеров, спутниковых антенн, козырьков и других конструкций на фасаде теперь потребует одобрения большинства собственников.

В конце месяца в стране начнется второй этап внедрения цифрового паспорта. Граждане смогут использовать документ для подтверждения личности в банках и других финансовых организациях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Совет Федерации одобрил закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2026 год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
Сатурн даст повторные возможности: гороскоп для всех знаков на декабрь 20...

Последние новости

14:28
Орбан выразил надежду на продолжение с Россией диалога по энергетике
14:18
Путин: РФ и Венгрия сохраняют хорошие отношения несмотря на сложную обстановку
14:15
Близкие Усольцевых назвали приоритетную версию их исчезновения
14:07
Орбан: Венгрия готова предоставить России площадку для переговоров по Украине
14:03
Путин назвал взвешенной позицию Орбана по украинской тематике
14:00
«Называет сыночкой»: Игорь Николаев рассказал об отношениях с матерью

Сейчас читают

Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео