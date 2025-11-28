США передали России наработки по итогам встречи с Украиной в Женеве

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Параметры мирного плана обсудят на следующей неделе, когда Уиткофф прибудет в Москву.

Как идут мирные переговоры по Украине

Фото: Reuters/Emma Farge

Вашингтон передал Москве параметры согласованного с Киевом в Женеве мирного плана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля сообщил, что обсуждение дипломатических наработок состоится на следующей неделе. Кроме того, Песков заявил, что на переговорах решится, кто должен признать территориальные реалии между Россией и Украиной.

На следующей неделе ожидается визит спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву для переговоров с Путиным.

Встреча представителей США и Украины по мирному урегулированию прошла в Женеве 23 ноября. В швейцарской столице также состоялись консультации по вопросам национальной безопасности лидеров ряда европейских стран — Великобритании, Франции и Германии.

В тот же день Дональд Трамп заявил, что Киев не выразил благодарности за поддержку Вашингтона в разрешении украинского конфликта. Глава киевского режима Владимир Зеленский в свою очередь пожаловался на «трудные» переговоры и на приближение Украины «к критическому моменту».

