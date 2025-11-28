Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2026 год

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 8 0

Всего планируется благоустроить свыше 3,5 тысячи различных городских объектов.

Планы благоустройства Москвы на 2026 год

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Президиум Правительства Москвы рассмотрел отчет об итогах реализации программы комплексного благоустройства в 2025 году и задачах на 2026-й.

В своем докладе заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в 2025 году работы охватили более 3,7 тысячи различных городских объектов. Свыше 70 процентов проектов реализовали за пределами центра в рамках программы «Мой район». Одновременно выполнили ряд крупных проектов благоустройства знаковых городских территорий.

Подводя итоги обсуждения, Сергей Собянин отметил, что Москва занимает ведущую позицию по индексу качества городской среды среди городов России и является мировым лидером по темпам ее улучшения.

В соответствии с утвержденными Мэром Москвы планами, ключевыми проектами создания качественной городской среды в 2026 году станут:

— комплексное благоустройство около 570 городских улиц, в том числе вылетных магистралей — шоссе Энтузиастов и проспекта Мира с Ярославским шоссе;

— ремонт и благоустройство семи набережных;

— реабилитация и благоустройство 11 общественных пространств, парковых и озелененных территорий, включая музей-заповедник «Коломенское», Парк Горького, «Сокольники» и олимпийский комплекс «Лужники» (очередные этапы работ), а также территории Мневниковской поймы и Гребного канала в Крылатском (первые этапы работ);

— благоустройство свыше двух тысяч дворов и иных территорий в жилых кварталах и более 80 знаковых объектов;

— благоустройство территорий, прилегающих к 42 транспортным объектам.

