Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2026 году

|
Рита Цветкова
Он направлен на увеличение зарплаты 4,6 миллиона работников в России.

На сколько увеличится МРОТ в России в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 2026 сумма увеличится с 22 440 до 27 093 рублей. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рублей», — сказано в документе.

Федеральный закон принят Госдумой 20 ноября 2025 года. Проект документа был внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета и одобрен Советом Федерации 26 ноября 2025 года.

 

Минимальный размер оплаты труда — это базовая величина для расчета зарплат, пособий и социальных выплат. С 2025 показатель определяется на основе средней зарплаты по стране — медианной. В Минтруде считают, что такой способ определения МРОТ помогает точнее учитывать реальные доходы граждан и адресно направлять меры социальной поддержки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие законодательные изменения ожидают россиян с 1 декабря.

