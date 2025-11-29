Дзюдоист Аюб Блиев завоевал золотую медаль на турнире в Абу-Даби

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 39 0

Это стало первым российским триумфом после возвращения национальной символики страны.

В каком виде спорта Россия одержала победу

Фото: пресс-служба Федерации дзюдо России

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский спортсмен Аюб Блиев завоевал золотую медаль турнира Большого шлема в весовой категории до 60 килограммов, проходившего в столице ОАЭ Абу-Даби. На церемонии награждения победа чемпиона знаменовалась долгожданным гимном России, сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России в Telegram-канале.

На пути к победе Блиев одолел соперников из ОАЭ и Азербайджана, а в решающем бою смог побороть монгольского спортсмена Ариунболда Энхтайвана, ранее которому проигрывал.

Эта золотая медаль стала первой для российских спортсменов на этих соревнованиях и вместе с тем стала первым триумфом после того, как Международная федерация дзюдо (IJF) восстановила им право выступать под национальным флагом и с гимном.

Решение о возвращении российской символики было принято исполкомом организации 27 ноября перед началом соревнований.

Турнир в ОАЭ проходят на протяжении трех дней — с 28 по 30 ноября включительно. Участие в них принимают 19 российских дзюдоистов.

За медаль 28 ноября поборолся и другой российский дзюдоист. Представитель Красноярска Мурад Чопанов в категории до 66 килограммов завоевал серебро, уступив в финальной схватке французу Валиду Хяру.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, конгресс Европейской гимнастики допустил россиян до международных соревнований.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Звездопад открывает денежный поток: финансовый гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

9:32
Неожиданный сюрприз: кто получит досрочную выплату зарплаты за декабрь
9:13
Зима не спешит: почему в России затянулась осень
9:00
Семья Брюса Уиллиса готовится к смерти актера: «Нам нужно это делать»
9:00
Звездопад открывает денежный поток: финансовый гороскоп на декабрь 2025
9:00
Прическа на удачу в новом году: лунный календарь стрижек на декабрь 2025
8:56
В Таганроге украинские БПЛА повредили частный дом и общежитие техникума

Сейчас читают

В Таганроге начались восемь возгораний в результате атаки БПЛА
«Травматизация»: психолог оценила влияние на детей истязаний в нижегородском детсаду
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео