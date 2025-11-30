Силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над российскими регионами

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Часть дронов сбили над Черным морем.

Где в России сбили дроны ВСУ 29 ноября 2025 года?

Фото: EPA/ТАСС

Подразделения российских сил противовоздушной обороны ликвидировали над несколькими регионами страны 21 беспилотный аппарат, запущенный украинскими боевиками. Об этом 29 ноября сообщило Министерство обороны.

«С 18:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — следует из публикации ведомства в Telegram-канале.

По данным министерства, восемь беспилотников сбили над Белгородской областью, еще по одному — над Орловской и Ростовской. Кроме того, 11 дронов удалось перехватить над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, с 10 часов утра до 6 часов вечера 29 ноября российские силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ — по три над Крымом и Брянской областью.

