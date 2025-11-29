Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над регионами России за день

Вражеские атаки отражались с 10:00 до 18:00 по московскому времени.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в общей сложности шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в течение суток. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
По данным ведомства, вражеские атаки отражались с 10:00 до 18:00 по московскому времени. За указанный период были уничтожены шесть БПЛА — три над Брянской областью и три над территорией Крыма.
Кроме того, минувшей ночью, по информации министерства, силы ПВО ликвидировали 103 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вражеские дроны российская сторона поразила над Ростовской, Белгородской, Воронежской и другими областями страны.
Российские регионы, находящиеся на границе с Украиной, регулярно атакуются вражескими силами ВСУ с использованием беспилотников и обстреливаются ракетами. Министерство обороны РФ и региональные власти отмечают, что подобные инциденты происходят после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Новороссийске более 220 квартир повреждены из-за атаки украинских беспилотников.
