Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над регионами России за день

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в общей сложности шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в течение суток. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, вражеские атаки отражались с 10:00 до 18:00 по московскому времени. За указанный период были уничтожены шесть БПЛА — три над Брянской областью и три над территорией Крыма.

Кроме того, минувшей ночью, по информации министерства, силы ПВО ликвидировали 103 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вражеские дроны российская сторона поразила над Ростовской, Белгородской, Воронежской и другими областями страны.

Российские регионы, находящиеся на границе с Украиной, регулярно атакуются вражескими силами ВСУ с использованием беспилотников и обстреливаются ракетами. Министерство обороны РФ и региональные власти отмечают, что подобные инциденты происходят после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

