«Главное, что добрый»: зрители из Геленджика о фильме «Есть только МиГ»

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 63 0

Актерам удалось идеально передать характер советских людей.

Фото, видео: Telegram/НМГ Кинопрокат/NMGKinoprokat; 5-tv.ru

Зрители в Геленджике отметили душевность героев фильма «Есть только МиГ»

В России с 27 ноября на больших экранах стартовал показ полнометражной военной комедии «Есть только МиГ» режиссера Александра Жигалкина. Премьера фильма прошла в столичном кинотеатре «Октябрь», а зрители из других регионов поделились своими впечатлениями в интервью корреспонденту 5-tv.ru.

«Шикарный фильм про войну <…>. Нам очень понравился!»,

«Прекрасное душевное впечатление от того, что война показана не только в плане того, что мы видим одни страдания, но в то же время какая-то энергетика идет от этих людей. Великолепные актеры, которые показывают то время»,

«Хороший фильм <…>. Самое главное, что добрый фильм»,

— поделились зрители из Геленджика.

История разворачивается не просто о легендарном самолете МиГ-3, а о советских людях — их подвигах, дружбе, любви и безграничных мечтах.

Действия разворачиваются в 1944-й год. В канун операции «Багратион», которая направлена на освобождение Белоруссии и разгром фашистской группы армий «Центр», в блиндаже на одном из ложных аэродромов личный состав разрабатывает локальную стратегию по дезориентации противника.

Фильм снимали в Калужской области. В картине приняли участие Даниил Попов, София Лопунова, Владимир Ильин, Алексей Шевченков, Светлана Антонова, Антон Батырев, Алексей Дмитриев и другие актеры.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, по мнению актера Антона Батырева, в современном кино не хватает чистоты и настоящих человеческих взаимоотношений.

Звездопад открывает денежный поток: финансовый гороскоп на декабрь 2025

