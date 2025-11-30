Хваталась за голову на встрече с Трампом: кто стал новым советником Зеленского

Зеленский назначил экс-посла Украины в США Маркарову своим советником

Бывший посол в США Оксана Маркарова назначена советником президента Украины по вопросам восстановления и инвестиций. Об этом написал глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Сегодня Оксана Маркарова продолжит помогать нашему государству, как мой советник по вопросам восстановления Украины и инвестиций», — сообщил он.

Маркарова сопровождала Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в феврале этого года. Тогда переговоры закончились перепалкой глав государств на повышенных тонах. Маркарова попала в трансляцию мероприятия, она закрыла лицо рукой и покачала головой, когда Зеленский начал спорить с Трампом.

До этого, 28 ноября, бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака уволили с должности после того, как он подал заявление об отставке. Тогда же депутат Верховной рады Ярослав Железняк передавал, что у Ермака провели обыски в рамках уголовного дела о коррупции бизнесмена Тимура Миндича, которого называют главой преступной схемы по отмыванию денег на Украине. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), 10 ноября, раскрыло преступную схему — общий ущерб от нее достиг примерно 100 миллионов долларов.

При этом, 30 ноября, в Управлении внутренних дел Военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области передали о возбуждении уголовного дела в отношении Ермака. Политика подозревают в пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивных боевых действий, а также в применении запрещенных средств и методов ведения конфликта.

