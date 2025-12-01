Спустя 400 лет: утерянную картину Рубенса продали почти за три миллиона евро

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 48 0

Шедевр фламандского художника не отличается привычной для его творчества масштабностью.

Картину Рубенса «Христос на кресте» продали за €2,9 млн

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Считавшуюся утерянной картину Рубенса продали почти за три миллиона евро

Картину фламандского художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», считавшуюся утерянной более 400 лет, продали в аукционном доме Osenat в Версале. Об этом написала французская газета Le Parisien.

По данным журналистов, стартовая цена составила 500 тысяч евро. Однако в финале картина ушла за 2,9 миллиона евро, включая комиссию.

Имя покупателя оставили в секрете. По словам главы аукционного дома Жан-Пьера Осены, работа Рубенса не отличается привычной для его творчества масштабностью — это камерное и мрачное полотно, написанное на дубовой панели.

Как отметил Осена, тема смерти и религиозного смирения сделала шедевр менее «интерьерным», поэтому, скорее всего, он предназначен для музея или довольно узкого коллекционера — ценителя фламандского искусства.

Эксперты в области живописи полагают, что уникальная находка должна быть доступна широкой аудитории. При этом высока вероятность, что полотно может покинуть пределы Франции из-за предложения депутатов о введении налога на предметы искусства.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, украденные из Лувра драгоценности не были застрахованы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

1:42
Неловко вышло: украинец сбежал в Польшу, пока пограничник был в туалете
1:23
Дуров запустил децентрализованную вычислительную сеть Cocoon
1:04
Закон или справедливость: в ГД объяснили реакцию россиян на скандал с Долиной
0:45
«Пришлось подключиться»: Сийярто помог переводчице Орбана на встрече с Путиным
0:26
Спустя 400 лет: утерянную картину Рубенса продали почти за три миллиона евро
0:07
Рубио назвал переговоры с Украиной продуктивными, однако работы еще много

Сейчас читают

Это мальчик! «Иванушки International» устроили гендер-пати для Кирилла Туриченко
«Это очень сложно пережить»: рэпер ST завязал с алкоголем
Колесо Фортуны, сила сердца и мудрый выбор: Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 декабря
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео