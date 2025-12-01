Спустя 400 лет: утерянную картину Рубенса продали почти за три миллиона евро

Считавшуюся утерянной картину Рубенса продали почти за три миллиона евро

Картину фламандского художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», считавшуюся утерянной более 400 лет, продали в аукционном доме Osenat в Версале. Об этом написала французская газета Le Parisien.

По данным журналистов, стартовая цена составила 500 тысяч евро. Однако в финале картина ушла за 2,9 миллиона евро, включая комиссию.

Имя покупателя оставили в секрете. По словам главы аукционного дома Жан-Пьера Осены, работа Рубенса не отличается привычной для его творчества масштабностью — это камерное и мрачное полотно, написанное на дубовой панели.

Как отметил Осена, тема смерти и религиозного смирения сделала шедевр менее «интерьерным», поэтому, скорее всего, он предназначен для музея или довольно узкого коллекционера — ценителя фламандского искусства.

Эксперты в области живописи полагают, что уникальная находка должна быть доступна широкой аудитории. При этом высока вероятность, что полотно может покинуть пределы Франции из-за предложения депутатов о введении налога на предметы искусства.

