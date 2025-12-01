Рубио назвал переговоры с Украиной продуктивными, однако работы еще много

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Киеву необходимы долгосрочные гарантии безопасности.

Как прошли переговоры между США и Украиной

Фото: Reuters/Eva Marie Uzcategui

Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшие во Флориде переговоры с представителями Украины продуктивными. Об этом он заявил 30 ноября.

По словам политика, встреча связана не только с урегулированием украинского конфликта, но и с обеспечением будущего страны. Рубио отметил необходимость долгосрочных гарантий безопасности для Киева.

Несмотря на это, США реалистично смотрят на переговорный процесс и в полной мере понимают, что предстоит большая работа. Россия в этом вопросе, по мнению американского политика, «должна стать частью уравнения».

Переговоры между США и Украиной прошли в гольф-клубе спецпосланника Уиткоффа. Со стороны Киева прибыли замглавы МИД Сергей Кислица, посол в США Ольга Стефанишина, начальник штаба ВСУ Андрей Гнатов и представители спецслужб.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, представители Киева и Вашингтона во время переговоров во Флориде обсудят, когда на Украине могут пройти выборы президента. До этого Марко Рубио назвал мирный договор США прочной основой для текущих переговоров.


