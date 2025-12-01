«У „Иванушек“ есть ошибки»: Кирилл Туриченко дал советы молодежи

Кирилл Туриченко: ошибки молодости — это плохие привычки и боязнь промахов

Главные ошибки молодости — это плохие привычки и боязнь промахов. Таким мнением поделился участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на пресс-подходе их юбилейного концерта «30 солнечных лет».

По словам артиста, в его молодости было модно курить. Сейчас ситуация усугубилась — появились электронные приборы, которые вызывают тотальное привыкание.

«У „Иванушек“, конечно, есть ошибки. Первые ошибки — это плохие привычки. Хорошо, что сейчас появился такой тренд — заниматься спортом. И это стало модно. Потому что в моем детстве было модно покурить. Сейчас это не стало модным, но появились какие-то ужасные другие электронные приборы, к которым, к сожалению, стопроцентное привыкание», — поделился Туриченко.

Второй ошибкой певец назвал боязнь своих промахов. Артист вспомнил, как в детстве боялся говорить родителям о плохих оценках в школе. По его мнению, это неправильно.

«Человек для того, чтобы сделать что-то… должен очень много ошибок сделать… Нужно не бояться пробовать...» — посоветовал Туриченко.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, «Иванушки International» устроили на концерте гендер-пати для Кирилла Туриченко.

