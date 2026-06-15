Лавров: Трамп подтвердил готовность содействовать разрешению украинского кризиса

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 91 0

Теперь Россия намерена следить за тем, какие действия предпримут США.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

«Вчера был телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом. Они касались этой темы. Президент Трамп, в общем-то, подтвердил, что он заинтересован содействовать искать справедливые решения, долгосрочные решения украинского кризиса», — сказал глава МИД России.

Лавров подчеркнул, что теперь Москва будет внимательно следить за тем, какие именно реальные действия предпримет Вашингтон в этом направлении.

«Поэтому давайте будем сейчас наблюдать, какие конкретные шаги предпримут Соединенные Штаты», — сказал министр.

Дипломат добавил, что российская сторона по-прежнему рассчитывает на выполнение договоренностей, которые лидеры двух стран достигли 15 августа прошлого года в Анкоридже. Как напомнил Лавров, ключевые пункты этого меморандума были предложены именно американской стороной и поддержаны президентом России.

«Это стало бы важнейшим этапом, первым этапом прекращения конфликта, и позволило бы начать согласование многих других деталей, которых немало», — резюмировал Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время вчерашнего телефонного разговора лидеров двух стран Путин заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский будет стараться продолжить конфликт на Украине.

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