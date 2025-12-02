Дмитрий Патрушев: урожайность в 2025-м выше прошлогодней

|
Александра Якимчук
В большинстве регионов сбор уже завершен.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Урожай в 2025 году по многим культурам выше, чем в прошлом году. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

По итогам уборочной кампании в России 2025 года можно сделать вывод, что, несмотря на «погодные катаклизмы», урожай основных видов сельскохозяйственной продукции будет выше прошлогодних показателей. Особенно зерновой и масличной групп, сахарной свеклы и картофеля.

«Мы рассчитываем на весьма достойные сборы. Так, объем зерна в бункерном весе на данный момент уже превышает 145 миллионов тонн... Можно с уверенностью говорить, что урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории», — отметил Патрушев.

Он добавил, что в большинстве регионов сбор урожая уже завершен, в остальных убирают последние культуры.

Озимыми видами сельхоз продукции уже засеяли около 20 миллионов гектаров земли под урожай будущего года.

Заместитель председателя правительства РФ подчеркнул, что государство продолжит поддерживать агропромышленный комплекс. В 2025 году было выделено больше 600 миллиардов рублей на отраслевые госпрограммы, из них свыше 100 миллиардов направили субсидиями непосредственно аграриям. Сопоставимый объем прямых субсидий запланирован и на 2026 год.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин назвал Россию одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок.

