«С годами приходит»: главная женская мудрость Надежды Бабкиной

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

Артистке многое приходится держать в голове — например, она знает наизусть больше тысячи песен.

Главная женская мудрость Надежды Бабкиной

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Надежда Бабкина: иногда возраст не приносит с собой мудрости

Женская мудрость либо есть, либо нет. Такое мнение высказала народная артистка РФ Надежда Бабкина в программе Вячеслава Манучарова.

«Ну, а кто ее знает? Это же разве объяснишь? Она или есть, или нет. Иногда возраст приходит один, а мудрость отстает или и наоборот, с годами приходит и мудрость», — сказала артистка.

Она поделилась в ходе блиц-опроса, что знает наизусть более тысячи песен. Спектаклей в жизни Бабкиной тоже было немало. Отвечая на вопрос о любимой роли, она шутливо подметила, что любая работа, которой ты занимаешься — «любимая». Что касается «ролей» в жизни — певицу полностью устраивает ее собственная.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Бабкиной орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Информация об этом размещена на официальном портале.

В документе отмечено, что Надежда Бабкина получила награду за заметный личный вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за многолетнюю результативную работу. В этот же день президент присвоил государственные награды и другим деятелям культуры. Телеведущей и медиаменеджеру Тине Канделаки вручен орден Александра Невского, а актриса Нонна Гришаева удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.46
-0.24 89.85
-0.49
Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026

Последние новости

22:30
«С годами приходит»: главная женская мудрость Надежды Бабкиной
22:15
Сергей Собянин рассказал о развитии неиспользуемых городских территорий
22:00
«Мозги промываются»: Надежда Бабкина об украинских песнях в своем репертуаре
21:45
В столице проводится акция по сбору настольных игр для бойцов СВО в госпиталях
21:37
Еще одна работа для роботов: медосмотры самозанятых таксистов будет проводить ИИ
21:29
Побережье усеяно трупами: в Дагестане расследуют массовую гибель тюленей

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Неизвестный расстрелял собак и избил хозяина в Подмосковье
Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео