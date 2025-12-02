«С годами приходит»: главная женская мудрость Надежды Бабкиной
Артистке многое приходится держать в голове — например, она знает наизусть больше тысячи песен.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Надежда Бабкина: иногда возраст не приносит с собой мудрости
Женская мудрость либо есть, либо нет. Такое мнение высказала народная артистка РФ Надежда Бабкина в программе Вячеслава Манучарова.
«Ну, а кто ее знает? Это же разве объяснишь? Она или есть, или нет. Иногда возраст приходит один, а мудрость отстает или и наоборот, с годами приходит и мудрость», — сказала артистка.
Она поделилась в ходе блиц-опроса, что знает наизусть более тысячи песен. Спектаклей в жизни Бабкиной тоже было немало. Отвечая на вопрос о любимой роли, она шутливо подметила, что любая работа, которой ты занимаешься — «любимая». Что касается «ролей» в жизни — певицу полностью устраивает ее собственная.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Бабкиной орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Информация об этом размещена на официальном портале.
В документе отмечено, что Надежда Бабкина получила награду за заметный личный вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за многолетнюю результативную работу. В этот же день президент присвоил государственные награды и другим деятелям культуры. Телеведущей и медиаменеджеру Тине Канделаки вручен орден Александра Невского, а актриса Нонна Гришаева удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
100%
Нашли ошибку?