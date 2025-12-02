«С годами приходит»: главная женская мудрость Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина: иногда возраст не приносит с собой мудрости

Женская мудрость либо есть, либо нет. Такое мнение высказала народная артистка РФ Надежда Бабкина в программе Вячеслава Манучарова.

«Ну, а кто ее знает? Это же разве объяснишь? Она или есть, или нет. Иногда возраст приходит один, а мудрость отстает или и наоборот, с годами приходит и мудрость», — сказала артистка.

Она поделилась в ходе блиц-опроса, что знает наизусть более тысячи песен. Спектаклей в жизни Бабкиной тоже было немало. Отвечая на вопрос о любимой роли, она шутливо подметила, что любая работа, которой ты занимаешься — «любимая». Что касается «ролей» в жизни — певицу полностью устраивает ее собственная.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Бабкиной орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Информация об этом размещена на официальном портале.

В документе отмечено, что Надежда Бабкина получила награду за заметный личный вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за многолетнюю результативную работу. В этот же день президент присвоил государственные награды и другим деятелям культуры. Телеведущей и медиаменеджеру Тине Канделаки вручен орден Александра Невского, а актриса Нонна Гришаева удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

