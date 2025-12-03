Участник банды Басаева приговорен к 9 годам за нападение на военных в Дагестане

|
Элина Битюцкая
Альберт Елакаев, более 20 лет скрывавшийся от правосудия, осужден за участие в вооруженном мятеже и посягательство на жизнь военнослужащих.

Фото, видео: ЦОС ФСБ России;и 5-tv.ru

Южный окружной военный суд вынес приговор участнику бандитской группировки Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавшему в нападении на российских военных в 1999 году. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России и Следственном комитете.

Альберт Елакаев, 1983 года рождения, приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«В ходе совместной работы со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении гражданина России, жителя с. Кара-Тюбе Ставропольского края Елакаева Альберта, 1983 г. р., не понесшего за это уголовного наказания», — отметили в ФСБ.

Согласно материалам дела, Елакаев добровольно вступил в банду не позже июля 1999 года и в августе того же года принял активное участие в вооруженном мятеже.

Группировка численностью не менее тысячи человек атаковала Ботлихский район Дагестана, в результате чего погибли 33 и были ранены 34 военнослужащих.

Мужчина был задержан 22 сентября 2021 года и обвинен по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. ФСБ подчеркнула, что продолжается розыск других участников нападения, избежавших ответственности.

Ранее уголовное преследование в отношении семи боевиков, включая Басаева, было прекращено в связи с их гибелью.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жителя ДНР приговорили к пожизненному сроку за убийство дочери.

