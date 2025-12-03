«Помощь ближнему у нас в крови»: Путин наградил лучших волонтеров России

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 73 0

Президент отметил, что многие добровольцы отдали свои жизни за спасение других.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: российские волонтеры помогают ближним, рискуя собственной жизнью

Помощь ближнему и поддержка нуждающихся у народа России в крови. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения волонтеров. Глава государства напомнил, что добровольческое движение «Мы вместе» было основано в разгар пандемии COVID-19, и тогда многие волонтеры отдали жизни ради спасения заболевших.

Также президент наградил победителя в номинации «Волонтер года» — Анну Плужникову. Эта отважная девушка помогала ликвидировать последствия разлива мазута в Черном море после крушения танкеров в Керченском проливе.

Кроме того, Путин подчеркнул, что что количество волонтеров после начала специальной военной операции выросло более чем в три раза. Для всей России бойцы СВО стали примером настоящих, несказочных героев. Эти люди на собственном опыте знают, что такое защита Родины.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Народный фронт» объявил о запуске фондом «Все для Победы!» сбора, направленного на поддержку бойцов спецоперации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.46
-0.24 89.85
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:08
Отдали в пакете: подростку удалили почерневшее из-за вейпов легкое
17:01
Собянин объявил о начале приема заявок на премию в области архитектуры
16:55
Отказалась выселяться: в Калининграде хозяйка вернулась в сдаваемую квартиру
16:47
Politico: Еврокомиссия анонсировала план передачи Киеву €165 млрд из активов РФ
16:43
Енот пробрался в винный магазин, устроил погром и пьяный заснул в туалете
16:38
«Кровь берет свое»: старший сын Дмитрия Нагиева рассказал о мечте тайного брата

Сейчас читают

Москва побила карту британской агентуры в Азербайджане — эксперт
Житель Казани по имени Исус Христос был осужден за регистрацию мигрантов
Врачи извлекли из глаза девушки 11-сантиметрового паразита
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео