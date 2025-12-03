Тревожная зима: как сберечь психику в холодное время года

|
Сергей Добровинский
Эксклюзив

Суровая погода и недостаток света оказывают негативное воздействие на душевное здоровье.

Фото, видео: 5-tv.ru

Психолог Орехова:

Зимой у подавляющего большинства людей сильно повышается тревожность. У этого есть объективные физиологические причины. Для того, чтобы понять причины этого явления, необходимо разъяснить, какие именно негативные факторы провоцируют изменения в психике в холодное время года и как с ними бороться. Разобраться в этой теме 5-tv.ru помогла коуч и психолог Милана Орехова.

Первый источник подавленности и тревоги зимой — низкая температура и недостаток света, отмечает эксперт. При «минусе» на улице мозг получает от органов чувств сигнал об опасности, происходит всплеск кортизола и адреналина. Серотонин и мелатонин, влияющие на моральное состояние и качество сна, нормально и сбалансированно вырабатываются при свете. Однако, когда световой день сокращается, уровень серотонина падает, а мелатонина — превышает норму.

Еще одна особенность зимнего периода — неизбежный всплеск рабочего и предпраздничного напряжения. В конце года горят дедлайны, родные ждут подарков, бюджет трещит по швам, плюс традиционное «подведение итогов». Все это подрывает внутренний ресурс организма.

Самый легкий и очевидный способ справиться с тревогой из-за холода — согреться.

«Теплая пища, не забываем, что зимой нужно больше теплого есть. Теплая ванна, душ, согреваемся дома с помощью теплого пледа», — советует Орехова.

Бороться с дефицитом света поможет утренний ритуал, который практикуют в странах с долгими зимами. Если организму нужен свет, его можно дать искусственно — каждое утро 20-30 минут яркого белого света от лампы помогут серотонину и мелатонину вырабатываться более стабильно.

Чтобы справиться с социально-экономическими причинами зимнего стресса, необходимо пересмотреть предновогоднюю нагрузку и поставить себе вопрос, так ли страшно будет не успеть что-либо сделать. Кроме того, очень важно обеспечивать себе достаточно отдыха. В холодное время года перерывы должны быть более частыми: 5-7 минут каждые 1,5-2 часа. Для того же, чтобы снизить тревожность из-за предстоящих трат на подарки, следует поставить себе лимит новогоднего бюджета, который вы ни в коем случае не превысите.

Ранее 5-tv.ru писал о том, куда лучше поехать на новогодние праздники.

