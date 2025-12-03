«Будет больше»: фридайвер Молчанов о планах после обновления мирового рекорда

Фридайвер Молчанов установил новый мировой рекорд в раздельных ластах

Российский фридайвер Алексей Молчанов, сын легендарной Натальи Молчановой — чемпионки мира по фридайвингу, накануне поставил новый, 41-й мировой рекорд в раздельных ластах. Подробнее об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Я поставил новый рекорд — 127 метров ныряния в глубину в биластах. И это было на соревнованиях в Доминике. И это завершение моего сезона, 41-й рекорд мира. Очень доволен, что получилось на этом завершить сезон. В этом году два рекорда мира — 126 метров в сентябре и 127 метров сейчас в Доминике на чемпионате. Спасибо за поддержку. В следующем году будет больше рекордов», — отметил спортсмен.

Фридайвер установил абсолютный мировой рекорд на турнире Deep Dominica на острове Доминика, восток Карибского моря. Уточнялось, что спортсмен достиг отметки 127 метров в дисциплине раздельных ласт (биласт) за 4 минуты 43 секунды.

До этого, в сентябре 2025 года Молчанов установил юбилейный мировой рекорд в карьере. Мероприятие состоялось в Лимасоле на Кипре.

