Сергей Собянин заявил о высокой эффективности московской системы ПВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 28 0

Мэр столицы подчеркнул, что защита Москвы от воздушных атак работает лучше, чем в «развитых зарубежных странах».

Собянин заявил о высокой эффективности ПВО в Москве

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 3 декабря во время прямой линии, что столичная система противовоздушной обороны делает все возможное для отражения террористических атак и демонстрирует эффективность, превосходящую аналогичные системы других государств, об этом сообщает РИА Новости.

«Войска ПВО делают все возможное, чтобы защитить город от этих террористических актов. На мой взгляд, у них получается, причем получается лучше, чем у самых продвинутых стран, которые пропускают гораздо больше атак, чем Москва», — приводит его слова агентство.

Собянин также выразил благодарность военно-промышленному комплексу за регулярные поставки техники, необходимой для обеспечения безопасности города.

2 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российскому ВПК удалось нарастить производство вооружения до таких объемов, которые позволяют удовлетворять потребности армии в ходе СВО и одновременно выполнять экспортные обязательства.

Работа отечественного оборонного сектора регулярно становится предметом обсуждения на федеральном уровне. Так, 27 ноября президент России Владимир Путин отмечал, что приоритетом для страны остается обеспечение собственных нужд в сфере ОПК в условиях продолжающейся специальной военной операции.

Глава государства подчеркивал, что ключевым экспортным направлением российского вооружения традиционно остается авиационная техника, включая самолеты и вертолеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

