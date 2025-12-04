Собянин: силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник 4 декабря

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник украинских боевиков. Об этом в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — проинформировал градоначальник.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Киришским районом Ленинградской области.

