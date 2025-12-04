Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник украинских боевиков. Об этом в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — проинформировал градоначальник.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Киришским районом Ленинградской области.

