Силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников в Ленинградской области

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Киришским районом Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.
Он уточнил, что силы ПВО продолжают отражать удары украинских беспилотников по Ленинградской области.
Ранее Дрозденко объявил об опасности ударов БПЛА в регионе. По этой причине в Ленинградской области возможно снижение скорости мобильного интернета.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Курской области в результате атаки ВСУ повреждены 26 домов.
