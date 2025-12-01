Силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников в Ленинградской области

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 105 0

Отражение атаки продолжается.

Сколько беспилотников сбили в Ленобласти 1 декабря 2025

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Киришским районом Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Он уточнил, что силы ПВО продолжают отражать удары украинских беспилотников по Ленинградской области.

Ранее Дрозденко объявил об опасности ударов БПЛА в регионе. По этой причине в Ленинградской области возможно снижение скорости мобильного интернета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Курской области в результате атаки ВСУ повреждены 26 домов.

30 нояб
При атаке беспилотника ВСУ в Севастополе пострадала девочка
30 нояб
В Курской области в результате атаки ВСУ повреждены 26 домов
29 нояб
Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над регионами России за день
29 нояб
В Курской области в результате атаки ВСУ поврежден объект энергетики
29 нояб
Один из причалов КТК поврежден в результате атаки ВСУ
29 нояб
В Таганроге украинские БПЛА повредили частный дом и общежитие техникума
29 нояб
На нефтезаводе в Краснодарском крае начался пожар после атаки украинских БПЛА
29 нояб
Российские силы ПВО сбили 103 украинских беспилотника за ночь
29 нояб
В Таганроге начались восемь возгораний в результате атаки БПЛА
28 нояб
В Новороссийске более 220 квартир повреждены из-за атаки украинских беспилотников
