В Индии показали мультфильм о Путине и Моди

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Создатели анимации подчеркнули теплые личные отношения двух лидеров и высокий интерес индийской аудитории к встрече.

Фото, видео: Reuters/Alexander Kazakov; канал SoSorry/ndia Today Group; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В эфире India Today показали мультфильм, приуроченный к государственному визиту президента РФ Владимира Путина в Дели. В ролике российский лидер и индийский премьер-министр Нарендра Моди едут на мотоцикле и поют песню.

Телеканал использовал мультфильм как символическое сопровождение визита, подчеркивая теплые личные отношения двух лидеров и высокий интерес индийской аудитории к встрече.

Анимация вышла на фоне двухдневного визита Путина, который прибыл в Нью-Дели 4 декабря. Это десятый визит российского лидера в Индию. Премьер лично встретил Путина у трапа самолета на авиабазе Палам. Вечером того же дня они провели неформальный ужин в резиденции премьер-министра.

5 декабря ожидается заключение нескольких межправительственных соглашений и подписание меморандумов.

Ключевые темы обсуждений в ходе встреч — торговля, энергетика, оборонные проекты, образование, туризм и поставки индийской промышленной продукции в Россию. Также ожидается обмен позициями по вопросам региональной безопасности и международной политики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:48
Путин поблагодарил Моди за поиск путей разрешения кризиса на Украине
10:47
Рэпера ICEGERGERT оштрафовали на 2 тысячи рублей
10:45
НМГ и Prasar Bharati объявили о начале сотрудничества в сфере телерадиовещания
10:45
НМГ заключила соглашения о сотрудничестве с тремя медиакомпаниями Индии
10:33
Моди: визит Путина в Индию имеет историческое значение
10:27
В Индии показали мультфильм о Путине и Моди

Сейчас читают

Российские средства ПВО уничтожили 41 беспилотник ВСУ за ночь
«Крепкий орешек»: Ольга Серябкина высказалась о скандале с Ларисой Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео