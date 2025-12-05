В Индии показали мультфильм о Путине и Моди

В эфире India Today показали мультфильм, приуроченный к государственному визиту президента РФ Владимира Путина в Дели. В ролике российский лидер и индийский премьер-министр Нарендра Моди едут на мотоцикле и поют песню.

Телеканал использовал мультфильм как символическое сопровождение визита, подчеркивая теплые личные отношения двух лидеров и высокий интерес индийской аудитории к встрече.

Анимация вышла на фоне двухдневного визита Путина, который прибыл в Нью-Дели 4 декабря. Это десятый визит российского лидера в Индию. Премьер лично встретил Путина у трапа самолета на авиабазе Палам. Вечером того же дня они провели неформальный ужин в резиденции премьер-министра.

5 декабря ожидается заключение нескольких межправительственных соглашений и подписание меморандумов.

Ключевые темы обсуждений в ходе встреч — торговля, энергетика, оборонные проекты, образование, туризм и поставки индийской промышленной продукции в Россию. Также ожидается обмен позициями по вопросам региональной безопасности и международной политики.

