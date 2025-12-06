«Меня очень критиковали»: Охлобыстин о фильмах, снятых по его сценариям

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

За 40 лет в кино Охлобыстин написал сюжеты почти к 30 фильмам. Самые известные из них — «Даун Хаус», «ДМБ» и «Мусорщик».

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; 5-tv.ru

Актера Ивана Охлобыстина критиковали за его сценарии к фильмам

Актера Ивана Охлобыстина критиковали за его сценарии к фильмам. Об этом звезда сериала «Интерны» рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

За 40 лет профессиональной карьеры Охлобыстин написал сценарии почти к 30 фильмам. Самые известные из них — «Даун Хаус», «ДМБ» и «Мусорщик».

«Я написал очень много, да… Но когда оно (кино — Прим. ред.) появлялось, меня очень критиковали», — говорит артист.

При этом, по словам Охлобыстина, несмотря на критику, многие его фильмы спустя годы стали культовыми. Он добавил, что кинокартину «Мусорщик» люди любят до сих пор.

Полную версию интервью с Иваном Охлобыстиным смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Охлобыстин высказался о несчастливой судьбе детей-актеров. Большинство детей, рано получивших популярность благодаря первым ролям в кино, впоследствии не достигают признания во взрослом возрасте. По оценке Охлобыстина, около 80% детей, снимавшихся в кино, сталкиваются с трудностями, так как ранняя популярность создает для них серьезную психологическую нагрузку.

