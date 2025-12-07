«Жесткая позиция»: Трамп пообещал ударить по наземным объектам наркоторговцев

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 31 0

По словам президента США, объем поставок запрещенных веществ в страну по морю снизился на 94%.

Когда США ударят по наземным объектам наркоторговецв

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дональд Трамп: США вскоре нанесут удары по наземным объектам наркоторговцев

Вооруженные силы Соединенных Штатов в скором времени начнут наносить удары по наземным объектам наркоторговцев в Латинской Америке. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время своего выступления на торжественном приеме в Госдепартаменте.

«Мы заняли очень жесткую позицию, и людям это нравится. Объемы поставок наркотиков в нашу страну по морю снизились на 94%», — отметил глава Белого дома.

К тому же американский лидер подтвердил, что у Вашингтона есть данные о местонахождении целей.

Кроме того, Трамп заявил, что за 2024 год в США от наркотиков погибло около 300 тысяч человек.

«Это ужасная война, и мы не позволим этому происходить», — заявил президент.

США начали наносить удары по катерам наркоторговцев у берегов Латинской Америки в этом году. Кроме того, в середине ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о проведении операции «Южное копье», направленной против картелей, которые поставляют в США запрещенные вещества.

Такие меры стали причиной резкого ухудшения отношений между Соединенными Штатами и Венесуэлой, власти которой Трамп обвинил в недостаточной борьбе с наркотрафиком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам Трампа, США будут наносить удары по наземным объектам наркоторговцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:32
«Позитивный шаг»: в Кремле оценили новую Стратегию национальной безопасности США
7:13
Без зонта и шарфа: синоптики рассказали, какая погода будет в Москве 7 декабря
6:55
«Жесткая позиция»: Трамп пообещал ударить по наземным объектам наркоторговцев
6:36
«Равный голос»: соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии
6:16
Партнерство без давления: Индия игнорирует западные санкции и развивает связи с Россией
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Можно обсуждать»: что стало главной темой мирных переговоров России и США
Хотите навсегда прекратить храп? Эксперты назвали пять привычек
Малыши в соцсетях: с чем связан тревожный рост цифровой зависимости у детей
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео