Собянин: В Марьине началось строительство детского сада

На Иловайской улице в районе Марьино началось строительство детского сада на 350 мест, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Позже его передадут в городскую систему образования.

«Здание будет сложной многогранной формы с поворотной секцией и яркими рельефными фасадами. Предусмотрены многофункциональный музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий, пищеблок полного технологического цикла. Будет создана безбарьерная среда — и внутри, и снаружи», — написал мэр Москвы.

Территорию около здания благоустроят и озеленят. Кроме того, сделают игровые площадки с теневыми навесами.

Детский сад войдет в состав жилого комплекса. Он органично впишется в окружающую застройку.

«Социальная инфраструктура — один из главных приоритетов в развитии Москвы. С 2011 года в ЮВАО построили больше 90 объектов: школы, поликлиники, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы», — напомнил Сергей Собянин.

Новые здания появляются и на развивающихся территориях, и в районах с уже сложившейся инфраструктурой.