Забота о людях и экологии: какие московские проекты отметили премией #Мывместе

Обладателями наград Международной премии #Мывместе стали 13 столичных проектов, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Лучшие общественно значимые практики москвичей посвящены поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей, людей с тяжелыми заболеваниями, а также защите экологии, сохранению исторического наследия и многому другому.

«В финал вышли настоящие лидеры — авторы десятков важных инициатив из разных регионов нашей страны. Почти каждый третий из них представлял столицу. От лица Правительства Москвы поздравляю всех лауреатов!» — сказала Наталья Сергунина.

В 2025 году на участие в конкурсе поступило свыше 52 тысяч заявок. Больше всего анкет прислали жители столицы — 4,2 тысячи. Среди номинантов были волонтеры, предприниматели, представители госструктур и некоммерческих организаций (НКО). Награждение победителей и призеров прошло в национальном центре «Россия».

Волонтер года и лидеры НКО

Лучшей в категории «Волонтер года» признали москвичку Анну Плужникову. Ее отметили премией за личный вклад в развитие волонтерского движения. Анна — дипломированный психолог. Несмотря на особенности здоровья (инвалидность и металлоконструкцию в позвоночнике), она много лет занимается добровольчеством. Так, Анна помогала в детском доме и хосписе. А в 2025 году она без раздумий отправилась в Анапу, где волонтеры активно включились в борьбу с экологической чрезвычайной ситуацией.

Первое место в новой номинации «Лидер НКО» заняли сразу двое жителей столицы. Это Алексей Заров, представитель Центральной клинической больницы святителя Алексия, которая уделяет особое внимание совершенствованию системы паллиативной помощи и медицинскому волонтерству, а также Дмитрий Потапов, один из руководителей молодежного добровольческого движения «Волонтерская рота боевого братства», которое реализует масштабную гуманитарную миссию в новых регионах России. Второго места в этой же категории удостоена Вера Митина, президент фонда помощи бездомным животным «Ника».

В номинации «Герои нашего времени» серебряным призером стал благотворительный фонд «Страна для детей». Он получил награду за проект «Послезавтра», направленный на социально-психологическую поддержку детей участников СВО, юных жителей новых и приграничных регионов.

Код милосердия и устойчивое будущее

Второе место в категории «Лидер социальных изменений МСП» занял информационный проект «Урони игрушку», который помогает пациентам с миодистрофией Дюшенна.

На третьей строчке в номинации «Устойчивое будущее» — неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского и инициированная им акция «Зеленая весна».

Третье место в номинации «Код милосердия» заняло добровольческое движение «Даниловцы». Его руководитель Юрий Белановский вспоминает, что идея проекта появилась в 2008 году, а сегодня организация проводит более 50 мероприятий каждую неделю.