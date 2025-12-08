Трамп выразил уверенность в поддержке Россией и украинским народом плана США

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 17 0

Москва и жители Украины поддерживают предложенные Вашингтоном условия, однако Зеленский пока не выразил свою позицию.

Поддерживает ли Россия и Украина мирный план США

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп: я уверен, что украинские граждане и Россия поддерживают план США

Россия и украинский народ склоняются к принятию предложенного США плана по урегулированию конфликта. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил журналистам на мероприятии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

По словам американского лидера, Москва не возражает против предложенной инициативы. Трамп отметил, что, по его мнению, жители Украины также поддерживают план, однако глава киевского режима Владимир Зеленский пока с ним не ознакомился.

«Россия, как я полагаю, не против. Но я не уверен, что Зеленский согласен с ним (планом. — Прим. Ред.). Его народ это поддерживает, но он сам еще не прочитал предложение, так что когда-нибудь он объяснит мне, почему так», — сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что ожидал более простого пути к разрешению конфликта между Россией и Украиной, однако процесс оказался значительно сложнее.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп-младший допустил отказ своего отца от поддержки Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:31
Трамп выразил уверенность в поддержке Россией и украинским народом плана США
3:09
«До сих не прочитал предложение»: Трамп заявил о том, что он разочарован Зеленским
2:48
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медработникам и педагогам
2:27
«Нереалистичные ожидания»: Пушков заявил о разногласиях между США и ЕС по Украине
2:06
В результате отражения атаки ВСУ в Волгограде на жилые дома упали обломки дронов
1:44
«Приоритет номер один»: американские компании хотели бы расширяться в России

Сейчас читают

В результате отражения атаки ВСУ в Волгограде на жилые дома упали обломки дронов
Силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за пять часов
Умер актер сериала «Реальные пацаны» Дмитрий Красильников
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео