Трамп выразил уверенность в поддержке Россией и украинским народом плана США

Трамп: я уверен, что украинские граждане и Россия поддерживают план США

Россия и украинский народ склоняются к принятию предложенного США плана по урегулированию конфликта. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил журналистам на мероприятии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

По словам американского лидера, Москва не возражает против предложенной инициативы. Трамп отметил, что, по его мнению, жители Украины также поддерживают план, однако глава киевского режима Владимир Зеленский пока с ним не ознакомился.

«Россия, как я полагаю, не против. Но я не уверен, что Зеленский согласен с ним (планом. — Прим. Ред.). Его народ это поддерживает, но он сам еще не прочитал предложение, так что когда-нибудь он объяснит мне, почему так», — сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что ожидал более простого пути к разрешению конфликта между Россией и Украиной, однако процесс оказался значительно сложнее.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп-младший допустил отказ своего отца от поддержки Украины.

