Резкое заявление в адрес Зеленского удивило пользователей сети

Украинский президент оказался в центре резкой критики — уничижительный эпитет прозвучал от экс-нардепа, обвиняемого в госизмене.
Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дубинский назвал Зеленского гномом на каблуках
Президент Украины Владимир Зеленский был назван «гномом на каблуках». Такое мнение выразил бывший украинский народный депутат Александр Дубинский.
«Гном на каблуках мчится в Лондон за инструкциями, что ему делать», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Как уточняется, 8 декабря Зеленский провел встречу с лидерами Франции, Великобритании и Германии — Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц. В ходе этих переговоров Киев согласовал с ними общую позицию по гарантиям безопасности.
Ранее Дубинский уже заявлял, что Зеленский якобы может покинуть свой пост из-за «столкновения с реальностью», которую, по его словам, скрывал экс-глава офиса президента Андрей Ермак. Ермак подал в отставку 28 ноября — по информации, предположительно из-за коррупционного скандала, вспыхнувшего в стране в начале ноября.
Ранее 5-tv.ru писал, что политическая карьера Зеленского висит на волоске.
Читайте также
86%
Нашли ошибку?