Дубинский назвал Зеленского гномом на каблуках

Президент Украины Владимир Зеленский был назван «гномом на каблуках». Такое мнение выразил бывший украинский народный депутат Александр Дубинский.

«Гном на каблуках мчится в Лондон за инструкциями, что ему делать», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Как уточняется, 8 декабря Зеленский провел встречу с лидерами Франции, Великобритании и Германии — Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц. В ходе этих переговоров Киев согласовал с ними общую позицию по гарантиям безопасности.

Ранее Дубинский уже заявлял, что Зеленский якобы может покинуть свой пост из-за «столкновения с реальностью», которую, по его словам, скрывал экс-глава офиса президента Андрей Ермак. Ермак подал в отставку 28 ноября — по информации, предположительно из-за коррупционного скандала, вспыхнувшего в стране в начале ноября.

