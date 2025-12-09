Резкое заявление в адрес Зеленского удивило пользователей сети

София Головизнина
София Головизнина Журналист

Украинский президент оказался в центре резкой критики — уничижительный эпитет прозвучал от экс-нардепа, обвиняемого в госизмене.

Как называли Владимира Зеленского

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Дубинский назвал Зеленского гномом на каблуках

Президент Украины Владимир Зеленский был назван «гномом на каблуках». Такое мнение выразил бывший украинский народный депутат Александр Дубинский. 

«Гном на каблуках мчится в Лондон за инструкциями, что ему делать», — написал Дубинский в своем Telegram-канале. 

Как уточняется, 8 декабря Зеленский провел встречу с лидерами Франции, Великобритании и Германии — Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц. В ходе этих переговоров Киев согласовал с ними общую позицию по гарантиям безопасности. 

Ранее Дубинский уже заявлял, что Зеленский якобы может покинуть свой пост из-за «столкновения с реальностью», которую, по его словам, скрывал экс-глава офиса президента Андрей Ермак. Ермак подал в отставку 28 ноября — по информации, предположительно из-за коррупционного скандала, вспыхнувшего в стране в начале ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, что политическая карьера Зеленского висит на волоске. 

