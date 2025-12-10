Для европейских спонсоров Киева наступил критический момент

Для «коалиции нежелающих урегулирования на Украине» ситуация становится критичной. Им приходится искать нестандартные решения наподобие кражи российских замороженных активов и громких заявлений о прямом военном столкновении с РФ. Об этом заявил EADaily председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Весь объемный пакет наработок, который был втайне согласован ЕС два-три десятилетия назад применительно к «освоению» России, да и всего постсоветского пространства, дает сбой, отметил эксперт.

Теперь лидерам Германии, Великобритании и Франции Фридриху Мерцу, Киру Стармеру и Эммануэлю Макрону предстоит тяжелый выбор. Они могли бы стать участниками общего мирного решения, но этот вариант, очевидно, отвергнут.

Главам стран «коалиции нежелающих мира» придется отказаться от роли «лидеров мнений» в украинском конфликте, вопрос в том, хватит ли им для этого здравого смысла. У них еще есть возможность объективно оценить происходящее и вернуться к существовавшим ранее правилам политической стабильности и конструктивного сотрудничества.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что европейские лидеры располагают серьезными возможностями для участия в процессе урегулирования ситуации на Украине.

