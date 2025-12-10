Женщина торговала крадеными человеческими останками в собственном магазине

Жительница американского штата Массачусетс призналась федеральным следователям, что в течение четырех лет покупала и перевозила краденые человеческие останки. Она использовала их в своем магазине под названием «Жуткие творения Кэт», где продавались куклы и фигурки, частично созданные из настоящих фрагментов тел. Об этом сообщает People.

По данным прокуратуры США, женщина между 2018 и 2022 годами приобретала останки, о происхождении которых она знала: части тел были украдены из Гарвардской медицинской школы. Их женщина сбывала в своем магазине, где создавала куклы и фигурки с использованием настоящих костей и тканей.

Как устроена схема поставок

По данным следствия, похищением занимался сотрудник морга медицинского учреждения. Он имел доступ к телам, переданным для научных работ, и тайно извлекал отдельные части перед кремацией. Эти фрагменты он перевозил домой, где вместе с супругой продавал их покупателям, договариваясь о сделках через телефон и социальные сети.

В некоторых эпизодах женщина сама перевозила приобретенные останки в соседний штат.

Обыски ФБР и содержимое магазина

Федеральные агенты провели обыски в магазине и в доме женщины. В ходе проверок были обнаружены изделия, изготовленные с использованием человеческих останков, а также документация, подтверждающая сделки.

Прокуратура ранее отмечала, что женщина приобрела две частично препарированные человеческие головы за 600 долларов (около 46 тысяч рублей) у сотрудника морга, который также участвовал в схеме.

Другие фигуранты дела

В деле проходят несколько человек, которые признали себя виновными или ожидают приговора. Среди них — супруги, участвовавшие в продаже останков, и покупатели, заказывавшие части тел для собственных коллекций или последующей перепродажи.

Некоторым из фигурантов назначены сроки: одному назначено 15 месяцев тюрьмы, другому — 18 месяцев. Другие участники преступной схемы ожидают вынесения приговоров.

Отдельно отмечено дело сотрудницы крематория из другого штата, которая также похищала фрагменты тел и продавала их одному из покупателей. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы.

Какое наказание грозит женщине

Максимальное наказание по федеральному закону за перевозку краденых человеческих останков составляет до десяти лет лишения свободы, штраф и последующий надзор.

«Приговор после признания вины выносится судьей после рассмотрения федеральных норм назначения наказаний», — сообщили в прокуратуре.

