Обман вместо подарка: самые популярные ловушки кибермошенников перед Новым годом

Следует особо обратить внимание на интернет-магазины с большими скидками.

Кибермошенники перед Новым годом продают липовые билеты на праздничные шоу

Эксперты назвали самые популярные ловушки, которые кибермошенники устраивают россиянам перед Новым годом.

В канун праздников они массово открывают фейковые интернет-магазины и предлагают приобрести подарки с большими скидками. Однако после получения предоплаты исчезают. Также аферисты устраивают ложные розыгрыши смартфонов и автомобилей. За участие нужно заплатить комиссию.

Еще одна схема — бронирование отелей, покупка билетов на новогодние представления и заказ аниматоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне придумали, как можно заработать на новогодних советских игрушках. Их сейчас продают буквально за миллионы. Впрочем, некоторые из них действительно считаются раритетом, так как представляют культурную и художественную ценность.

Особенно ценятся редкие, малосерийные экземпляры, например, коллекция по мотивам итальянской сказки «Чиполлино» или серия цирковых ватных игрушек после премьеры кинофильма «Цирк» в 1936 году. Стоимость одной такой фигурки может доходить до 20, а то и 50 тысяч рублей.

