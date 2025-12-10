Ladbible: Юноша застрял в дымоходе заброшенного дома и пролежал в нем семь лет

В небольшом городе американского штата Колорадо обнаружены мумифицированные останки молодого мужчины, пропавшего несколько лет назад. Тело лежало внутри дымохода заброшенной хижины. Об этом сообщает Ladbible.

По данным портала, 18-летний юноша вышел из дома в городе Вудленд-Парк в мае 2008 года и не вернулся, после чего семья заявила о пропаже. Спустя семь лет, в 2015 году, строители, демонтировавшие старое строение, почувствовали резкий запах. Отодвинув предмет мебели, закрывавший камин, они нашли аккуратно сложенную одежду молодого человека, а внутри дымохода — его останки.

Личность установили по стоматологическим записям и характерному признаку — отсутствующему кончику указательного пальца правой руки. Положение тела указывало на то, что юноша проник в дымоход головой вперед. По версии полиции, он пытался таким образом попасть в запертое помещение.

Однако некоторые местные жители и эксперты обратили внимание на детали, вызывающие вопросы. На трубe дымохода было металлическое покрытие, которое, по их мнению, исключало проникновение сверху. Кроме того, на подростке была лишь терморубашка, тогда как остальная одежда находилась у основания камина.

После завершения расследования, включая судебно-медицинское вскрытие, полиция признала смерть несчастным случаем, произошедшим в результате переохлаждения и воздействия окружающей среды.

