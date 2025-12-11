Названы самые популярные имена для новорожденных в России в 2025 году

Михаил и София возглавили рейтинг имен для детей в 2025 году

Стали известны самые популярные имена, которыми в этом, 2025 году, чаще всего называли новорожденных малышей. Среди мальчиков уже третий год лидирует Михаил. Следом идут Александр, Артем, Матвей.

У девочек, после многолетнего лидерства Ань, на первое место вырвалась София. Хотя вот интересно, в Петербурге и Москве на первом месте все равно сохранились Ани.

А вот если проанализировать данные онлайн-реестра ЗАГС, то видно, что по сравнению с прошлым годом у девочек все популярнее становится имя Варвара, у мальчиков в Топ-5 попал Тимофей. Также интересно, что абсолютно идентичны списки самых популярных мужских имен в Петербурге и Москве: там Львы, Максимы и Марки.

Ранее, писал 5-tv.ru, родители в Подмосковье массово отказываются от иностранных имен. В Московской области зафиксирована устойчивая тенденция выбора для новорожденных имен старославянского происхождения. Родители чаще всего отдают предпочтение именам с глубокими историческими корнями, передающим культурное наследие региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX