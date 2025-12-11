В Греции разгорелись массовые протесты фермеров

Полицейские в Греции жестко подавляют протесты местных фермеров. Акцию, на которую собрались тысячи аграриев, разгоняли при помощи дубинок и слезоточивого газа.

Протесты охватили всю Грецию: уже несколько недель фермеры перекрывают дороги. Пробки из сельхозтехники растягиваются на десятки километров. А накануне недовольные полностью заблокировали работу крупного порта. Также ограничена работа нескольких аэропортов.

Поводом для массовых демонстраций стало решение Брюсселя отменить аграрные субсидии. Производство в стране стало убыточным. И местные фермеры считают дотации последним шансом хоть как-то выжить.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Мадриде тысячи людей присоединились к протесту против правительства Испании. По оценке властей, число недовольных участников достигло 40 тысяч. Собравшиеся граждане потребовали проведения досрочных всеобщих выборов. Многие держали в руках испанские флаги. Демонстрацию организовала оппозиционная Народная партия (НП).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX