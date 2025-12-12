«Детский крик в лесу»: историю исчезновения Усольцевых перевернули показания новых свидетелей

В деле пропавших Усольцевых появились свидетели, слышавшие детский крик в лесу

В деле исчезновения семьи Усольцевых появились новые подробности, которые вызывают все больше вопросов. Как сообщает aif.ru, обсуждение этой истории в соцсетях продолжается уже несколько месяцев, а тематические паблики, посвященные поискам и разбору версий, разрастаются до сотен страниц. Участники сообщества «Все версии» обратили внимание на странности.

Сумочка, с которой Ирина не расставалась

По официальным данным, вечером 27 сентября семья заселилась на турбазу «Геосфера». Усольцевы пошли в баню, а затем легли спать. Около 10:30 они сдали ключи и уехали, сообщив, что планируют прогулку до Камня Желаний по тропе к скале Мальвинка. Подниматься на сам скальный массив они не собирались.

«Наши участники выяснили, что идти к Камню Желаний нетрудно и недалеко. Но почему тогда Ирина Усольцева оставила на сиденье свою сумочку, с которой никогда не расставалась? Мы проанализировали все ее видео — она везде с ней. Даже в походе по горам на Манской петле за две недели до исчезновения», — рассказал aif.ru админ паблика «Все версии» Александр Тушинский.

Некоторые пользователи предположили, что семья могла не покидать турбазу живой, а автомобиль позже перегнали другие люди. Однако туристка из Абакана Светлана Счастливцева, оказавшаяся на турбазе в момент их отъезда, рассказала, что видела Усольцевых при выселении — живых и здоровых.

Следы на тропе и переодевание в машине

Жители Кутурчина, на территорию которого хлынул поток поисковиков, волонтеров и представителей спецслужб, также недоумевают и пытаются разобраться в несостыковках. Они подтверждают, что видели Усольцевых в момент парковки у дома своих соседей.

«Усольцевы припарковали свой автомобиль перед домом наших соседей Лидии и ее мужа, и они рассказывали, в том числе и следователям, что видели их», — сообщили жители Кутурчина.

Они подчеркнули, что основания не доверять соседям отсутствуют. А вот к словам журналистов местные жители отнеслись настороженно, а потому расспрашивали Лидию и ее супруга очень настойчиво.

«Но Лида с мужем еще раз повторили, что в момент, когда парковались Усольцевы, они сидели на лавочке возле дома. И муж даже разговаривал с Сергеем. Они видели, как Усольцевы открыли двери, вылезли из машины. Ирина переодевалась и переобувалась в автомобиле с открытой дверью. Вышла налегке — в шортиках и футболочке», — настаивают собеседники aif.ru.

Наблюдение вызывает вопросы, поскольку ранее туристка Счастливцева описывала Ирину в спортивном костюме и жилетке. Однако жара в тот день действительно достигала +26 °C, а путь до Камня Желаний был недолгим.

«Потом, продолжала Лида, из машины вылезла девочка, взрослые взяли собаку на руки, закрыли автомобиль и пошли по тропе. Но, по словам Лиды, они пошли не на эту Буратинку, а совсем в противоположную сторону», — добавили местные жители.

Покупка ножа и странная остановка

Как выяснилось, накануне исчезновения семью видели в поселке Мина, расположенном в семи километрах от Кутурчина. По информации aif.ru, Сергей Усольцев приобрел в сельпо напитки, снеки и — что особенно насторожило местных — складной нож. После покупки он долго разговаривал у входа с неизвестным мужчиной.

Затем семья направилась в сторону Кутурчина и через два километра остановилась у обочины, после чего отправилась по тропе на обзорную площадку Минской петли. Там их заметила местная учительница с дочерью. Ирина попросила сфотографировать семью на свой телефон и сама много снимала. Однако эти фотографии так и не были никому отправлены, что для нее крайне нетипично.

Детский крик в лесу

Особую тревогу вызвал рассказ местной жительницы Марии Евгеньевны (имя изменено).

«В воскресенье, 28 сентября, мы с подругой во второй половине дня пошли на прогулку на гору, которая возвышается над нашим поселком. Было аномально тепло, мы пошли в одних футболках. Мы поднялись, сидели на горе, с которой открывается вид на поселок, как вдруг я услышала резкий детский крик. Это было около шести вечера. Потом я все это рассказала следователям», — рассказала aif.ru Мария Евгеньевна.

Сразу после этого погода резко изменилась: налетел ветер, потемнело небо, погромыхали гуси — женщины поспешили спуститься с горы.

Предположения следователей и поиски в пещерах

Следователи позже сообщили Марии Евгеньевне что, по их версии, семья находится в окрестностях поселка и не покидала район исчезновения. Сначала женщина была уверена в несчастном случае, однако после приезда большого числа сотрудников следственных органов у нее возникли другие предположения.

Она поинтересовалась у правоохранителей, могла ли семья скрыться из-за долгов или быть вывезенной кем-то. Следователи предположили, что Усольцевы находятся неподалеку и будут найдены весной, когда сойдет снег.

Подписчики паблика «Все версии» обратили внимание, что после завершения работы волонтеров поисковые группы занялись обследованием пещер-колодцев. Эти формы рельефа представляют собой глубокие вертикальные шахты, уходящие на много метров вниз. Как отмечают участники паблика, провалиться туда всей семье с собакой могли бы лишь люди, связанные альпинистской веревкой, однако сбросить тела в такие колодцы в теории можно, чтобы скрыть преступление. В окрестностях Кутурчина подобных пещер десятки, и их масштабная проверка запланирована на весну.

