Силы ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ, летевший на Москву

Собянин: система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник
Система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотный летательный аппарат украинских боевиков, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.
«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», — проинформировал градоначальник.
Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Как ранее писал 5-tv.ru, в ночь на понедельник Собянин сообщил о нейтрализации дрона ВСУ, летевшего на город.
Прошлой ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 235 беспилотников самолетного типа украинских боевиков над несколькими регионами страны — от Крыма и Кубани до Ленинградской области. Больше всего дронов перехватили над Брянской областью, Крымом и Краснодарским краем.
Российские города ежедневно подвергаются ударам украинских боевиков с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атак применяют как беспилотники, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.
