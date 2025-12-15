Силы ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ, летевший на Москву

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 133 0

Это уже второй за ночь сбитый дрон ВСУ, летевший на столицу.

Атака дронов ВСУ на Москву 15 декабря 2025 года — новости

Фото: Река Александр/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Собянин: система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотный летательный аппарат украинских боевиков, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», — проинформировал градоначальник.

Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Как ранее писал 5-tv.ru, в ночь на понедельник Собянин сообщил о нейтрализации дрона ВСУ, летевшего на город.

Прошлой ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 235 беспилотников самолетного типа украинских боевиков над несколькими регионами страны — от Крыма и Кубани до Ленинградской области. Больше всего дронов перехватили над Брянской областью, Крымом и Краснодарским краем.

Российские города ежедневно подвергаются ударам украинских боевиков с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атак применяют как беспилотники, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:51
Пенсионеры получат двойную выплату в декабре
3:32
Тайна снежных вершин: США потеряли ядерный генератор в горах 60 лет назад
3:13
Обезвредившим террориста в Сиднее прохожим оказался торговец из фруктовой лавки
2:54
Прощание с Левоном Оганезовым пройдет 16 декабря в Нью-Йорке
2:35
Силы ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ, летевший на Москву
2:16
Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Сейчас читают

Как мальчик из Перово покорил весь мир: жизнь и творчество Левона Оганезова
«Виртуозность и искрометный юмор»: Левон Оганезов умер на 85-м году жизни
Токсичная площадка и новые монстры: о чем второй сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026