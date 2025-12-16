Быстро не получится: как сбросить вес после новогодних перееданий

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Долго ли придется приводить себя в форму после праздничных застолий?

Как быстро сбросить вес после новогодних праздников

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Нутрициолог Коновалова: день новогоднего переедания нужно отрабатывать три дня

За каждый день переедания во время новогодних праздников предстоит сгонять вес три дня. Об этом в разговоре с aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Коновалова.

Врач предупредила, что быстро сбросить лишние килограммы не получится, потому что если за застольем съесть 4500 килокалорий, а такое вполне может быть, то понадобится неделя на отработку излишков.

«А с учетом того, что новогодние праздники — это 8-10 дней, то можно легко умножить и получить сумму „отработок“. Считайте, один день переели — три дня сгоняем», — объяснила Коновалова.

По словам нутрициолога, чем раньше человек вернется к привычному режиму питания, тем проще будет сгонять вес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стала известна средняя стоимость новогоднего стола. Набор продуктов для новогоднего стола обойдется в среднем в десять тысяч рублей. Среди закусок самой дорогой будут бутерброды с икрой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.45
-0.28 93.23
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:33
Преследует и угрожает: сталкер годами терроризирует жителей Петербурга
1:14
Берлинский марафон: Зеленский подписал военный контракт с ФРГ после переговоров о мире с Уиткоффом
0:55
Роды без врачей и миллион подписчиков: трагедия, вскрывшая темную сторону блогерства
0:36
«Любовь, а не лекарства»: ветврач рассказал, как питомцам пережить смены погоды
0:17
Быстро не получится: как сбросить вес после новогодних перееданий
23:58
Россияне стали чаще запивать стресс энергетиками

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
Меньше семи часов сна — минус годы жизни: пять способов заснуть быстрее
Неуловимый и безоружный: мужчина дважды ограбил один и тот же банк за двое суток
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026