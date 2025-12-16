Быстро не получится: как сбросить вес после новогодних перееданий

Нутрициолог Коновалова: день новогоднего переедания нужно отрабатывать три дня

За каждый день переедания во время новогодних праздников предстоит сгонять вес три дня. Об этом в разговоре с aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Коновалова.

Врач предупредила, что быстро сбросить лишние килограммы не получится, потому что если за застольем съесть 4500 килокалорий, а такое вполне может быть, то понадобится неделя на отработку излишков.

«А с учетом того, что новогодние праздники — это 8-10 дней, то можно легко умножить и получить сумму „отработок“. Считайте, один день переели — три дня сгоняем», — объяснила Коновалова.

По словам нутрициолога, чем раньше человек вернется к привычному режиму питания, тем проще будет сгонять вес.

