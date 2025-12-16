Президент США Дональд Трамп признал потерю Украиной территорий

Украина уже лишилась части территории, которую она считает своей. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о территориальном вопросе в урегулировании кризиса в стране.

«Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», — сказал глава государства.

При этом президент США заявил о достигнутом прогрессе в разрешении конфликта.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 14–15 декабря в Берлине прошли переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Детали и результаты встречи официально не озвучили, однако глава киевского режима заявил о «непростом, но продуктивном» разговоре.

При этом после общения с американской стороной глава Украины подписал оборонный контракт с Германией, а также соглашение о транше со стороны Берлина.

Ранее также стало известно от СМИ, что Зеленский якобы потребовал в обмен на отказ от вступления в НАТО гарантий безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей устава альянса не только от США и ЕС, но таких стран, как Канада и Япония.

