В Британии призвали «сыновей и дочерей» приготовиться к конфликту с Россией

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 28 0

Вероятность боевых действий с Россией он оценил в 5%.

Почему в Британии собираются воевать с Россией?

Маршал авиации Британии призвал приготовиться к конфликту с Россией

Жителям Великобритании следует быть готовыми к возможному конфликту с Россией, заявил главный маршал авиации Соединенного Королевства, начальник штаба обороны вооруженных сил Ричард Найтон.

Он заявил, что вооруженные силы Великобритании всегда будут первой линией обороны наряду с остальными странами НАТО, но все общество также должно внести вклад в восстановление устойчивости. Из-за потенциальной угрозы военного противостояния власти должны заранее информировать население о способах подготовки к различным физическим рискам и чрезвычайным ситуациям, подчеркнул маршал.

«Ситуация опаснее, чем я когда-либо знал за свою карьеру», — процитировал Найтона канал Sky News.

Военный отметил, что речь идет не только об укреплении армии, но и о выстраивании комплексного национального ответа. В числе приоритетных задач Найтон назвал развитие оборонной промышленности, повышение устойчивости критической инфраструктуры и рост готовности гражданского общества.

«Сыновья и дочери. Коллеги. Ветераны… всем предстоит сыграть свою роль», — добавил маршал.

Он подчеркнул, что речь идет в том числе об участии в боевых действиях. В то же время, ссылаясь на аналитиков, он признал, что риск военного конфликта Британии и России составляет около пяти процентов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, российские власти неоднократно подтверждали, что не планируют каких-либо боевых действий против европейских стран. Так, 10 декабря глава МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы даже в мыслях нет развязывать подобный вооруженный конфликт. Кроме того, в начале декабря президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия не намерена начинать войну с европейскими странами, но указал на готовность Москвы дать ответ, если ЕС начнет боевые действия.

