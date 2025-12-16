В России выбрали культурную столицу 2027 года

Им стал «край трех тысяч озер и таежных лесов» на Южном Урале.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кондратюк; 5-tv.ru

Культурной столицей России в 2027 году станет Челябинск

Челябинск выбран культурной столицей России 2027 года. Экспертное жюри впечатлили инфраструктурные проекты и туристический потенциал Южного Урала. В финале конкурса Челябинск представили как край трех тысяч озер и таежных лесов, рядом с которыми выросли современные города, готовые принимать фестивали и проекты федерального масштаба. А вот что касается следующего, 2026 года, почетный титул культурной столицы получил Омск.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянам нужно отказаться от поездок за рубеж и встретить праздники на родине. С этим призывом в преддверии новогодних каникул обратился к соотечественникам экс-главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Причиной для такой рекомендации стала растущая заболеваемость «гонконгским гриппом» в мире.

Онищенко высказал опасение, что массовые поездки россиян в теплые страны в период праздников могут обернуться завозом опасных вирусов.

