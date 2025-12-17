«Никаких шансов»: немецкий генерал спрогнозировал судьбу войск ЕС на Украине

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Идея Европейского союза об отправке «многонациональных сил» на Украину бессмысленна.

Немецкий генерал сделал прогноз о войсках ЕС на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Sgt. Christian Aquino

Немецкий генерал Катер: у многонациональных сил ЕС на Украине нет никаких шансов

Идея отправки на Украину обсуждаемых в Европейском союзе (ЕС) «многонациональных сил» не оставит участникам операции никаких перспектив. Такое высказывание сделал отставной генерал бундесвера Роланд Катер в интервью немецкому телеканалу Welt.

«На данный момент я не вижу никаких шансов для войск НАТО или европейских войск на Украине», — заявил бывший военачальник.

Эксперт указал на необходимость осознать бессмысленность идеи Европейского союза по созданию «многонациональных сил» для их отправки на украинскую сторону.

Однако надо помнить, что в случае развертывания войск ЕС или НАТО на Украине де-факто это будет представлять из себя не миротворческую, а военную операцию.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Берлине на совместной пресс-конференции канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского произошел инцидент, когда украинская переводчица по ошибке назвала военнослужащих НАТО и ЕС «трупами». Эта оговорка застала врасплох главу киевского режима.

